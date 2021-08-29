 

Депутаты Госдумы РФ рассмотрят новый механизм снижения пенсионного возраста

29.08.2021, 18:24, Разное
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Депутаты Госдумы РФ рассмотрят новый законопроект о снижении пенсионного возраста для граждан страны. Нововведение предусматривает установить год службы в армии как трудовой стаж.
Именно такую инициативу выдвинул председатель свердловской федерации профсоюзов Андрей Ветлужский. Он объяснил, что по плану предоставить мужчинам с трудовым стажем в 42 года возможность выходить на заслуженную пенсию на 2 года раньше. Это касается и женщин, для которых 37 трудового стажа также сократят на аналогичное количество лет.

Несмотря на имеющийся план по снижению пенсионного возраста, в Госудме пока не приняли изменения. Планируется для начала внимательно изучить все пункты. Если же закон утвердят, то он вступит в силу с 1 января 2022 года, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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