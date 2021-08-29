 

В Казани отпраздновали годовщину сожжения Москвы Тохтамышем

29.08.2021, 18:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В столице Татарстана состоялся историко-фольклорный фестиваль, посвящённый 639-й годовщине похода хана Тохтамыша на Москву.

В 1382 году Тохтамыш задумал внезапный поход на запад. Чтобы его замыслы не были раскрыты и москвичи не успели подготовиться, всех русских купцов в Казани перебили или посадили под замок. Переправившись через Волгу на захваченных кораблях, хан повёл своё войско с максимальной скоростью, «не давая вестям обогнать себя». Когда дозоры Тохтамыша подошли к Москве, москвичи сами сожгли посады вокруг Кремля и затворились за стенами, наспех приготовившись к обороне.

«Взять Москву первым приступом не удалось. На стенах стояли лучники и ремесленники с чанами кипятка и горячей смолы. Многие из наших погибли под стенами. Поэтому мы пошли на хитрость. Прислали делегацию к воротам, сказали, что не причиним москвичам зла, они и открыли нам ворота. Тут и началась настоящая бойня!» – рассказал раис Казанского Тохтамышевского общества Нурулла Сиразитдинов.

Участники фестиваля реконструировали два эпизода – арест на улицах русских купцов и штурм кремлёвской стены. Роль московского Кремля играл казанский Кремль, благо во времена Тохтамыша кремлёвские стены были белыми, а не красными, как сейчас. Собравшиеся на фестивале отправили поздравительную телеграмму в администрацию Рязани, поскольку возглавлявший её в 1382 году князь Олег не препятствовал Тохтамышу и даже указал удобные броды через Оку.

Сегодняшний фестиваль стал подготовкой к широкому празднованию юбилея похода Тохтамыша, которое состоится через год.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.01 / Пентагон издал детскую книгу о том, как Иуда, генерал Сулеймани и Андрей Громыко решили украсть демократию

02.10 / Доктор Мясников назвал приводящие к онкологии заболевания

30.06 / Астроном рассказала об особенностях наблюдения за парадом планет в июле

01.08 / В День ВДВ власти Москвы введут QR-коды на купание в фонтанах

18.08 / Прогрессоры

15.10 / Политолог о перспективах Лукашенко: Либо реальные переговоры, либо угроза гражданской войны

05.01 / Ученые из Оксфордского университета выяснили, какие телевизоры лучше всего заряжают воду

08.05 / Мнение: Обстрел Донецка. 08.05.2021

02.08 / Босиком по крышам: Анджелина Джоли отдыхает в Венеции с детьми и друзьями

31.05 / Знающие хозяйки вешают обои на окна и не тратят уйму денег на жалюзи: мастерим гениальное приспособление на лето

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика