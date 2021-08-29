В Казани отпраздновали годовщину сожжения Москвы Тохтамышем

В столице Татарстана состоялся историко-фольклорный фестиваль, посвящённый 639-й годовщине похода хана Тохтамыша на Москву.

В 1382 году Тохтамыш задумал внезапный поход на запад. Чтобы его замыслы не были раскрыты и москвичи не успели подготовиться, всех русских купцов в Казани перебили или посадили под замок. Переправившись через Волгу на захваченных кораблях, хан повёл своё войско с максимальной скоростью, «не давая вестям обогнать себя». Когда дозоры Тохтамыша подошли к Москве, москвичи сами сожгли посады вокруг Кремля и затворились за стенами, наспех приготовившись к обороне.

«Взять Москву первым приступом не удалось. На стенах стояли лучники и ремесленники с чанами кипятка и горячей смолы. Многие из наших погибли под стенами. Поэтому мы пошли на хитрость. Прислали делегацию к воротам, сказали, что не причиним москвичам зла, они и открыли нам ворота. Тут и началась настоящая бойня!» – рассказал раис Казанского Тохтамышевского общества Нурулла Сиразитдинов.

Участники фестиваля реконструировали два эпизода – арест на улицах русских купцов и штурм кремлёвской стены. Роль московского Кремля играл казанский Кремль, благо во времена Тохтамыша кремлёвские стены были белыми, а не красными, как сейчас. Собравшиеся на фестивале отправили поздравительную телеграмму в администрацию Рязани, поскольку возглавлявший её в 1382 году князь Олег не препятствовал Тохтамышу и даже указал удобные броды через Оку.

Сегодняшний фестиваль стал подготовкой к широкому празднованию юбилея похода Тохтамыша, которое состоится через год.

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