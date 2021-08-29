 

Удар США в Кабуле был нацелен на планировавшего атаку на аэропорт террориста

29.08.2021, 17:52, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаТеррорист-смертник, планировавший атаку на аэропорт в Кабуле, был целью удара США в Афганистане, информирует агентство Associated Press со ссылкой на представителя «Талибана» (запрещено в России).

По данным агентства, террорист в момент удара находился в машине, передает РИА «Новости».

Телеканал Ariana News сообщил, что жертвами ракетного удара стали шесть человек, включая четырех детей. Отмечается, что от удара, помимо шести жертв, пострадали еще четыре человека.

По словам очевидцев, в результате инцидента были уничтожены два транспортных средства и часть дома.

Ранее СМИ сообщили, что удар в Кабуле осуществили США.

Напомним, в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya.

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.

28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.



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