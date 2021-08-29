Ультраглянцевые волосы – тренд осени: как создать эти пряди и ухаживать за ними

Блестящие и здоровые волосы всегда были в тренде, однако этой осенью они пользуются особенно большой популярностью. По мере роста популярности таких гладких прядей они получили название ультраглянцевые. Прически с длинными и блестящими прядями – самая настоящая новинка на осень 2021 года, которая никого не оставит равнодушным.

Популярность ультраглянцевых волос

Шелковистые и гладкие пряди стали пользоваться большой популярностью благодаря некоторым знаменитостям. Такую красивую прическу выбирают для себя Джей Ло, Ким Кардашян, Дуа Липа. Это только некоторые знаменитости, которые смогли стать одними из основателей этого модного и стильного тренда.

Такой образ был вдохновлен семидесятыми годами прошлого века, и сейчас тенденция ультрагладких волос все больше и больше набирает обороты. Блестящие и прямые пряди напоминают нам о таких иконах стиля, как Джейн Сеймур, Шер и Али МакГроу.

При выборе прически ключевым фактором является сезонность. Ультраглянцевые волосы являются освежающим и красивым вариантом. Это своего рода отход от летних пляжных волн. Блестящие и гладкие волосы красиво смотрятся в сочетании с изысканными и роскошными осенними нарядами.

Особенность ультраглянцевых волос

В отличие от тенденции влажных волос, ультрагладкие пряди не кажутся мокрыми.

Скорее, они блестящие и гладкие. Волосы красиво отражают свет и кажутся жидкими, практически как текущая вода.

Как сделать ультраглянцевые волосы

Чтобы создать притягательный и эффектный образ и сделать так, чтобы пряди выглядели ультраглянцевыми, стилисты говорят о том, что нужно записаться на кератиновую процедуру в своем любимом салоне красоты.

Эта процедура способствует разглаживанию кутикулы, выпрямлению вьющихся прядей. Кроме того, это помогает значительно упростить процесс укладки, так как волосы становятся более послушными. Рекомендуется также регулярно обновлять стрижку, чтобы сделать волосы красивыми, сильными и здоровыми.

Для создания такого восхитительного эффекта нужно использовать соответствующие продукты. Рекомендуется наносить несмываемое средство, которое помогает питать и защищать волосы, подвергающиеся тепловой укладке. Также стоит наносить специальный разглаживающий бальзам, предотвращающий спутывание волосков и делающий пряди идеально ровными, гладкими и шелковистыми.

Только лишь после этого можно использовать утюжок или фен. Благодаря применению специальных средств можно сделать локоны более послушными и гладкими, а также облегчить процесс их выпрямления.

После всего этого стоит завершить процедуру ухода за прядями нанесением специального спрея или масла. Этот продукт нужно наносить с середины длины волос и до самых кончиков. Это позволить сделать локоны невероятно красивыми и сияющими.

Отличным вариантом являются легкие спреи, которые придают прядям красивый блеск. Если волосы повреждены окрашиванием или применением химических средств для завивки, то стоит использовать более эффективные средства.

Отличным вариантом станет сыворотка, предназначенная для придания блеска, поскольку это средство богато питательными витаминами и кондиционирующими маслами.