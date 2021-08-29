В песке, пакетах и не только: как сохранить свеклу свежей до самой весны

Лето подходит к своему завершению. Это значит, что наступает время для сбора урожая, в том числе и свеклы. У нее есть свои требования к хранению: она не терпит высокой влажности и быстро портится. Как правильно собрать свеклу и сохранить ее урожай свежим до самой весны? Расскажем ниже.

Как подготовиться к хранению свеклы?

Чтобы свекла хранилась долго, ее нужно правильно собрать. Из земли ее вынимают только в сухие и теплые дни, обязательно до первых заморозков. Если собирать свеклу в дождливую погоду, корнеплоды быстро сгниют. Выкапывать ее лучше вилами, а не лопатой. Так у вас будет меньше шансов повредить корнеплоды.

Выкопанную свеклу собирают в перчатках. Оббивать ее от земли сразу нельзя. Это тоже может повредить корнеплод. Сначала овощи оставляют на грядке под солнцем, чтобы почва на них хорошо подсохла. Если свеклу все же собирают в дождливый день, стоит оставить корнеплоды под навесом на свежем воздухе на 2-3 дня. При этом они не должны касаться друг друга.

Когда вся собранная свекла высохнет, возьмите острый нож и отрежьте ботву. Чтобы не срезать лишнего, лучше оставить пенек высотой в 5-10 мм. Корневые ростки тоже лучше обрезать.

Сортировка свеклы

После сбора урожая всю свеклу обязательно сортируют. Нужно осмотреть каждый корнеплод. Уберите поврежденные и подгнившие овощи. Их лучше сразу выбросить, иначе гниль распространится по другим корнеплодам. Овощи стоит отсортировать и по размеру. Средние корнеплоды можно хранить в течение всей зимы. Большие и маленькие, наоборот, лучше съесть побыстрее. Крупная свекла со временем теряет свои вкусовые качества и становится пресной. Мелкая же быстро высыхает и сморщивается.

Перед хранением всю свеклу обязательно просушивают. В идеале лучше оставить ее в хорошо проветриваемом помещении на 1-2 дня. А потом переложить в погреб.

Хранение свеклы в погребе

Именно в погребе свекла хранится дольше всего. Такие помещения хорошо защищены от влаги и холода. Именно они наиболее губительны для корнеплодов.

В идеале в погребе должно быть от 0 до 2°C. Если в помещении будет теплее, свекла начнет прорастать. В холодном погребе овощи сначала замерзнут, а потом начнут гнить. Оптимальная влажность – 85-90%. Если этот показатель будет выше, корнеплоды рискуют заразиться грибковыми инфекциями, которые могут испортить весь урожай. При низкой влажности овощи, наоборот, пересыхают. Поэтому так важно, чтобы погреб хорошо проветривался.

Свекла не любит яркого света, поэтому выключайте его каждый раз, когда уходите их погреба. Для профилактики грибковых инфекций, можно покрыть стены помещения раствором извести. Она блокирует плесень и вредные микроорганизмы.

Как и где хранить свеклу?

Проще всего разместить свеклу врассыпную. Для этого в погребе устанавливают деревянную решетку. Ее высота – примерно 10-15 см от пола. Это поможет предотвратить загнивание корнеплодов. Разместить их можно и в пластиковых ящиках или корзинах. Их тоже выставляют на стеллажи или решетки. В самих ящиках нужно проделать небольшие отверстия, иначе внутри них будет слишком влажно.

При этом маленькие овощи складывают на дно, а крупные – наверх. Накрывать ящики тканью или пленкой не нужно. Если вы боитесь, что корнеплоды могут сгнить, посыпайте их сверху опилками, песком или золой. Они поглотят лишнюю влагу.

Если ящик слишком большой, то без песка не обойтись. Им посыпают дно, толщина слоя должна быть не менее 2-3 см. На песок поштучно выкладывают свеклу, обязательно строго в ряд. Затем сверху ее снова посыпают. Чтобы предотвратить развитие плесени, песок можно смешать с измельченным мелом (хватит 200 г на 10 кг). Если песка нет, его можно заменить на торф или опилки.

Можно ли хранить свеклу в квартире?

Если погреба или подвала нет, свеклу можно хранить и в квартире. В идеале корнеплоды лучше разместить на утепленной лоджии. Помните о температуре для хранения – от 0 до 2°C. Опять же, свеклу выкладывают в пластиковые или деревянные ящики, предварительно смешав корнеплоды с песком или опилками. Если на лоджии слишком холодно, ящики можно накрыть теплыми одеялами. Также саму тару изнутри можно утеплить с помощью пенопласта.

Часто корнеплоды хранят в кладовой. Там теплее, чем на балконе или в подвале. Поэтому всю свеклу сначала окунают в глиняную болтушку, а потом оставляют просохнуть на свежем воздухе. В таком виде корнеплоды могут храниться до полугода. Овощи складывают как в ящики, так и в полиэтиленовые пакеты.

Если кладовки или лоджии нет, корнеплоды можно оставить прямо в помещении. При температуре от 10 до 20°C свекла хранится до 10 дней. Если вы планируете положить ее в холодильник, обязательно оберните ее пищевой пленкой или заверните в пакет. Не забудьте проделать в нем несколько отверстий, чтобы корнеплоды не сгнили. В холодильнике овощи хранятся в течение месяца.

Кроме того, увеличить срок годности свеклы могут и “хорошие соседи”. Так, корнеплоды часто укладывают вместе с картофелем, луком или чесноком. При хранении эти овощи выделяют влагу, что предотвращает пересыхание свеклы. Лук и чеснок также предотвращают развитие плесени и вредных грибков, вызывающих преждевременное гниение.