Видеокарты GeForce RTX 4000 выйдут раньше намеченного срока

Инсайдер сообщает о том, что видеокарты GeForce RTX 4000 нового поколения выйдут на рынок раньше, чем было объявлено. Конкретные сроки источник не называет. Однако речь идет, судя по всему, о весне или лете будущего года.

Ранее, напомни, данные видеокарты собирались представить только в зиме будущего года. Отличие новых изделий компании TSMC состоит в том, что их производство организовано будет по техпроцессу 5 нм, а не 8 нм, как сейчас.

Напомним, что данная видеокарта будет построена на архитектуре Hopper. В ней должно содержаться 18 432 ядра. А энергопотребление составит 400 Вт. По словам экспертов, источник, сообщивших об изменениях в планах производителей, заслуживает доверия, так как ранее он предоставлял достоверную информацию.