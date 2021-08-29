Вышла новая версия приложения PC Health Check для проверки совместимости с Windows 11

Представители компании Microsoft объявили о выходе на рынок новой версии приложения, которое проверяет совместимость устройства с операционной системой Windows 11.

Так как одиннадцатая Windows вот-вот появится в стабильной сборке, эксперты предрекают большую популярность для PC Health Check. Ведь сегодня многие пользователи, которые приобрели свои компьютеры несколько лет назад, гадают, смогут ли они установить на них новую ОС.

Также разработчик сообщает, что на этот раз будет проводиться расширенная проверка совместимости. Пользователи не просто смогут получить ответ о совместимости или несовместимости, но и узнают, какие параметры не соответствуют системным требованиям. Быть может, их легко изменить?