 

Украинка Свитолина вернулась на пятое место в рейтинге WTA

29.08.2021, 17:36, Новости дня
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По сравнению с рейтингом недельной давности украинка поднялась на одно место и занимает пятую строчку. С этой позиции Свитолина сместила американку Софию Кенин.

На шестом месте мирового рейтинга первая ракетка Украины провела две недели, до того она была пятой. Нынешний прогресс связан с победой Свитолиной на турнире в Чикаго (США).

Улучшила свой рейтинг и третья ракетка Украины Марта Костюк, которая в Чикаго проиграла на стадии четвертьфинала. Сейчас Костюк 55-я в мире, это ее рекордный показатель, улучшенный на одну строчку.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская ухудшила свой рейтинг на одну позицию и находится на 51-й строчке.

Другие украинки из топ-200 рейтинга занимают такие места:

Ангелина Калинина – 76 (минус одна позиция);
Катерина Козлова – 127 (без изменений);
Катарина Завацкая – 143 (без изменений);
Леся Цуренко – 180 (без изменений);
Катерина Бондаренко – 189 (без изменений).

Первой ракеткой мира продолжает оставаться Эшли Барти из Австралии. Второй и третьей – соответственно, Арина Соболенко из Беларуси и Наоми Осака из Японии.

Скриншот: wtatennis.com

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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