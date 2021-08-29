“Куплю много вермишели и, наконец, нормально поем”. Ирина Билык рассказала о своей первой работе в ЖЭКе

По словам певицы, она с детства мечтала быть актрисой и певицей, но мать ее отговаривала, поскольку считала, что для попадания на сцену или в кино “нужно иметь блат, нужно иметь деньги”. В итоге молодая Билык устроилась секретаршей в ЖЭК.

“Я не умела печатать, и мне пришлось делать вид – я же актриса! – будто я умею печатать”, – рассказала Билык.

Она призналась, что худшая ситуация в ее жизни настала через год, когда в Украине деньги заменили купонами и ей пришлось печатать огромную базу данных жильцов, которые получали купоны.

“Это была самая худшая ситуация в моей жизни. У меня были списки всех-всех домов, всех, кто умер и нет, кто родился. И нужно было этим людям как-то выдавать эти купоны. Лето, все мои подруги гуляют, а я мечтала учиться в театральном институте…” – поделилась певица.

Съемочная группа привела Билык в тот самый ЖЭК. Билык призналась, что со времени ее работы в этом помещении ничего не изменилось.

“Первое, о чем я подумала: когда получу зарплату – куплю много “Мивины”. И я думала, что это будет лучший день в моей жизни: наконец, нормально поесть. Это вроде и грустно, но так Украина жила”, – подытожила Билык.

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Контекст:

Ирина Билык родилась в 1970 году в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом “Кувала зозуля”. Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м – ордена княгини Ольги ІІІ степени.

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