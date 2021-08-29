 

“Куплю много вермишели и, наконец, нормально поем”. Ирина Билык рассказала о своей первой работе в ЖЭКе

29.08.2021, 17:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам певицы, она с детства мечтала быть актрисой и певицей, но мать ее отговаривала, поскольку считала, что для попадания на сцену или в кино “нужно иметь блат, нужно иметь деньги”. В итоге молодая Билык устроилась секретаршей в ЖЭК.

“Я не умела печатать, и мне пришлось делать вид – я же актриса! – будто я умею печатать”, – рассказала Билык.

Она призналась, что худшая ситуация в ее жизни настала через год, когда в Украине деньги заменили купонами и ей пришлось печатать огромную базу данных жильцов, которые получали купоны.

“Это была самая худшая ситуация в моей жизни. У меня были списки всех-всех домов, всех, кто умер и нет, кто родился. И нужно было этим людям как-то выдавать эти купоны. Лето, все мои подруги гуляют, а я мечтала учиться в театральном институте…” – поделилась певица.

Съемочная группа привела Билык в тот самый ЖЭК. Билык призналась, что со времени ее работы в этом помещении ничего не изменилось.

“Первое, о чем я подумала: когда получу зарплату – куплю много “Мивины”. И я думала, что это будет лучший день в моей жизни: наконец, нормально поесть. Это вроде и грустно, но так Украина жила”, – подытожила Билык.

View this post on Instagram

A post shared by Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Контекст:

Ирина Билык родилась в 1970 году в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом “Кувала зозуля”. Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м – ордена княгини Ольги ІІІ степени.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.03 / Минздрав планирует вакцинировать до конца года 60% взрослых украинцев

04.07 / Проценко призвал организаторов «Шелкового пути» отказаться от проведения ралли в Монголии

27.07 / Расчленивший жену петербуржец раскаялся в содеянном

29.12 / Логозяк: Свободный рынок электроэнергии: что будет с тарифами и экономикой Украины

13.07 / Названа возможная причина крушения Ан-2 в Нижегородской области

22.07 / США призвали Турцию отменить исследования в спорных водах Средиземного моря

29.08 / Из Афганистана в Украину эвакуировали более 650 граждан – МИД

28.06 / Зеленского перед Днем конституции Украины обвинили в ее нарушении

27.06 / На Украине исключили Киркорова из черного списка

03.07 / Зеленский поручил правоохранителям дать оценку действиям работников ГБР, которые изъяли военные приборы у ВСУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика