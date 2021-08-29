Петраков о приставке и.о. главного тренера сборной Украины по футболу: Меня в первую очередь интересует результат

Журналисты спросили у Петракова, обсуждал ли он во время заключения контракта с УАФ условия, когда из его должности пропадет приставка и.о.

“Меня это не интересует. Меня в первую очередь интересует результат. Мы – максималисты… Мы пришли сюда не за какими-то контрактами, за бумагами, за приставками… Нам просто интересно. Мы вместе с ребятами поставили задачу попасть на чемпионат мира в Катаре. Мы сделаем для этого все возможное. А как оно будет – это футбол”, – ответил Петраков.

Контекст:

Исполком УАФ назначил Петракова и.о. главного тренера сборной Украины по футболу 17 августа. Он сменил Андрея Шевченко, который решил поработать клубным тренером.

В тренерский штаб сборной Украины вошли пять специалистов – ассистенты Петракова Андрей Аненков и Александр Шовковский, тренер вратарей Вячеслав Кернозенко, а также Вячеслав Ружинцев и Андрей Башенный, которые будут заниматься физической подготовкой и реабилитацией игроков сборной Украины.

После своего назначения Петраков говорил, что намерен вывести главную команду страны на чемпионат мира 2022 в Катаре. “Осталось пять матчей. Каждая игра – как финальная, это не клубный футбол. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы вывести команду на чемпионат мира в Катаре… Сплю я сейчас плохо, ведь принял ответственное решение. Но я умею держать удар”, – подчеркнул тренер.

После трех туров в отборочной группе D к чемпионату мира 2022 года сборная Украины с тремя очками идет на втором месте среди пяти команд. Лидируют чемпионы мира французы – семь очков.

Свой следующий матч сборная Украины сыграет 1 сентября в Нур-Султане против команды Казахстана. Начало в 17.00 по Киеву, отмечается на сайте УАФ.

Петраков в 2019 году возглавлял сборную Украины U20, которая стала чемпионом мира.

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