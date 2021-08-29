Внука Раисы Рязановой обманули мошенники

Внук Раисы Рязановой стал жертвой мошенников. Они отрекомендовались работниками правоохранительных органов и с помощью давления и грамотной манипуляции смогли убедить родственника актрисы отдать крупную сумму денег.

Внуку Раисы Рязановой позвонил неизвестный человек и представился высокодолжностным полицейским. Он рассказал, что мошенники смогли завладеть его банковскими счетами и нужно их спасать. В результате общения родственник артистки отдал полтора миллиона рублей.

Как пишет «ГлобалМСК.ру», представитель пострадавшего объяснил, что внук Раисы Рязановой понял, что оказался жертвой мошенников лишь после нескольких переводов крупных сумм на «резервные счета», которые сообщали преступники. Далее он обратился к настоящим полицейским и теперь по факту случившегося проводят проверку.

Напомним, что внук актрисы обеспечивает себя сам и не принимает предложения помощи от бабушки. Также он признается, что пока не готов к созданию семьи и обеспечении других людей и не может себе представить, как жить с кем-то под одной крышей.

Источник: globalmsk.ru