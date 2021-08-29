«У нас будет свой Талибан, православный»: Герман Стерлигов отреагировал на захват Афганистана террористами

Российский предприниматель и крестьянин Герман Стерлигов отреагировал на захват Афганистана бойцами террористической группировки «Талибан» (запрещена на территории РФ), призвав русских людей не придавать слишком большого значения успехам талибов. По словам Стерлигова, «мы тут тоже не щи лаптем хлебаем» и «можем устроить талибан ещё лучше ихнего».

«У меня телевизора нет, но почтальон в слободу приходит, никуда не денешься. Рассказывает новости. Что, мол, какие-то там талибы захватили Кабул без боя, прогнали со своей земли американцев, всех баб завернули в паранджу и кандибобер, а мы-де так не можем. Я ему сразу кулак показал и сказал: не ссы, Порфирий. Мы с тобой ещё лучше можем. У нас будет свтй Талибан, православный. Без всей этой вакцины, смартфонов и другой разной бесовщины», – цитирует издание слова Стерлигова.

Миллиардер не пояснил, что именно он имеет в виду, говоря о намерении устроить в России свой Талибан. ФСБ уже начала проверку по подозрению в оправдании терроризма, однако следователи признались, что попасть в слободу Стерлигова не так-то просто: на блокпостах дежурят казаки и проверяют въезжающих на знание катехизиса. Некрещёные сотрудники ФСБ также не могут попасть на приём к предпринимателю и вынуждены общаться с его пресс-дьяком. Сам Стерлигов ситуацию комментировать отказался, назвав корреспондента «Панорамы» антихристом и выгнав его нагайкой с территории слободы.

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