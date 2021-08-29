Умер бывший депутат Госдумы Ненашев

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29.08.2021, 16:58, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНа 62-м году жизни умер председатель общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ), экс-депутат Госдумы Михаил Ненашев, сообщил представитель ДПФ.

«С прискорбием вынужден сообщить, что Михаил Петрович скончался», – рассказал он РИА «Новости».

Михаил Ненашев родился 18 марта 1960 года в селе Терновка Воронежской области. С 1978 по 1996 год служил на Северном флоте, в 2007-2011 годах являлся депутатом Госдумы пятого созыва. Ненашев организовал общественный совет «300 лет Российскому флоту» в 1991 году, а в 1998 году организация была преобразована в общероссийское общественное Движение поддержки флота.

Редакция газеты ВЗГЛЯД, с которой Михаил Ненашев сотрудничал долгие годы, приносит свои соболезнования.



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