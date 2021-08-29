 

Шойгу рассказал о росте доверия россиян к Вооруженным силам

29.08.2021, 16:58, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаДоверие к Вооруженным силам в российском обществе за 20 лет возросло с 20% до 84-86%, сообщил в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«20 лет назад – 28% доверия к армии. Сегодня под 84-86№», – кадры интервью были показаны в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости». По словам министра, конкурс в российские военные вузы вырос до 14-20 человек на место.

Он также сообщил, что художественный фильм «Небо», который скоро выйдет в прокат, основан на реальных событиях, он рассказывает об истории гибели летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии, передает ТАСС.

«Этот фильм сделан на реальных событиях. Мы все понимали, что, представьте себе, что завтра страна включает экран, а там наши ребята, попавшие в руки этих бандитов. Можете себе представить, что будет в стране, в обществе. Это была такая операция, где показали себя все. Показали все. Вот эта история, которая говорит о многом на сегодняшний день. Во-первых, о том, что мы довольно хорошо и основательно подготовились к этой операции», – сказал Шойгу.

Он отметил, несмотря на все сложности, Вооруженные силы могут «позаботиться и обеспечить по максимуму, насколько это возможно, безопасность ребят, которые там воюют».

Художественный фильм режиссера Игоря Копылова «Небо», основанный на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии, выйдет в прокат 7 октября. Су-24 Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил и был спасен. Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя РФ посмертно.

Ранее Шойгу сообщил, что РФ работает над увеличением скорости, дальности и точности своих гиперзвуковых ракет.



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