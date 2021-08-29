Пять имен, носители которых – самые заботливые мужья (а некоторые даже слишком)

Никто не спорит, что имена – не просто комбинации определенных звуков. Каждое из них несет в себе “зашифрованный” набор черт характера. Какие имена обычно носят мужчины, которые проявляют особую (иногда даже чрезмерную) заботу о своих” вторых половинках”?

Александр

Обладатель имени – прирожденный герой, защитник и завоеватель. Это харизматичный, интересный мужчина, который всегда стремится объяснять свое поведение высокими идеалами. Александр – человек, в жизни которого всегда найдется место благородному поступку. Это прирожденный психолог, который чувствует, в каких случаях лучше применить хитрость, а когда необходимо идти напролом. Александр – смелый и решительный человек. При необходимости он готов даже рискнуть жизнью ради возлюбленной. Обладатели имени склонны к импульсивному поведению. Избраннице Александра стоит помнить об этом.

Петр

Имя переводится как “скала”, “камень”. Петр, как правило, – заботливый, надежный муж. Рядом с ним любая женщина будет чувствовать себя как за каменной стеной. Носитель имени обладает твердым, решительным характером. Женщина, которая связала с ним свою судьбу, никогда не будет чувствовать себя беспомощной и беззащитной. Однако его избраннице следует помнить о том, что Петр любит доминировать в отношениях и полностью контролировать жизнь супруги. Носитель имени склонен к тревожности. Это чувство также обусловлено желанием контролировать все. Супруге Петра не следует нарушать личные границы ее избранника, которым он очень дорожит. Носитель имени воспримет такое поведение жены как неуважение к своей личности. Это может послужить поводом к разрыву отношений.

Мстислав

Значение имени (“славный мститель”) во многом определяет характер его носителя. Этот человек четко знает, когда стоит “отдавать неприятелям долги”. Причем его поведение объясняется отнюдь не природной склонностью к агрессии, а неуемной энергией, которую Мстислав использует разумно. Этот мужчина обладает скромным характером, не любит выставлять амбиции и достижения напоказ. Мстислав часто проявляет нетерпимость к чужим недостаткам. Чтобы завоевать сердце обладателя имени, женщине надо демонстрировать духовное единство с ним. Этот мужчина обеспечивает своей любимой комфорт и безопасность, без лишних слов и мишуры. Если Мстислав знает, что встретил близкую по духу женщину, ради избранницы он готов на многое.

Виктор

Носитель имени всегда стремится заботиться о возлюбленной. А в некоторых случаях даже слишком беспокоится за избранницу. Независимо от возраста супруги, Виктор относится к ней как к маленькой девочке, которую надо оберегать и защищать.

Носитель имени нуждается в том, чтобы избранница всегда подчинялась его воле. В противном случае, он начинает нервничать.

Григорий

Носитель имени убежден, что всегда прав. Если партнерша Григория не просит совета избранника по любым вопросам, она совершает ошибку. Этот мужчина склонен опекать супругу. И считает, что только он может принимать правильные решения.