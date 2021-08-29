 

Новый смартфон Microsoft выйдет с чипом Qualcomm Snapdragon

29.08.2021, 16:44, Новости дня
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В сети опубликована новая информация о смартфоне Microsoft Surface Duo 2. По сообщению источников, гаджет будет построен вокруг процессора Qualcomm Snapdragon 888.

Первая версия Duo вышла не совсем удачной, отмечают эксперты. В данном случае, мы видим попытку исправить допущенные ошибки. Пока еще нет детальной информации о том, за счет чего это произойдет. Ведь презентация намечена только на октябрь текущего года.

Однако, по имеющимся сведениям, устройство также получит графический ускоритель Adreno 660. Объем оперативной памяти составит в смартфоне 8 Гб. Вероятно, в будущем будет предустановка операционной системы Android 12, но с самого начала смартфоны выйдут в продажу на одиннадцатой версии.



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