Новый смартфон Microsoft выйдет с чипом Qualcomm Snapdragon

В сети опубликована новая информация о смартфоне Microsoft Surface Duo 2. По сообщению источников, гаджет будет построен вокруг процессора Qualcomm Snapdragon 888.

Первая версия Duo вышла не совсем удачной, отмечают эксперты. В данном случае, мы видим попытку исправить допущенные ошибки. Пока еще нет детальной информации о том, за счет чего это произойдет. Ведь презентация намечена только на октябрь текущего года.

Однако, по имеющимся сведениям, устройство также получит графический ускоритель Adreno 660. Объем оперативной памяти составит в смартфоне 8 Гб. Вероятно, в будущем будет предустановка операционной системы Android 12, но с самого начала смартфоны выйдут в продажу на одиннадцатой версии.