 

В самых новых процессорах Intel обнаружены старые проблемы

29.08.2021, 16:44, Новости дня
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Недавно в сети появилась публикация с анализом состояния новых процессоров фирмы Intel, только что вышедших на мировой рынок. Как утверждают аналитики, процессоры-то новые, а проблемы в них сохранились старые.

Эксперты были удивлены обилием нерешенных проблем в данных устройствах. Например. Intel Core 12 все так же нагреваются и начинают потреблять чрезмерное количество энергии, как их предшественники.

Об этом существенном недостатке уже заявил один из менеджеров компании Lenovo. По его словам, в некоторых случаях потребляемая мощность вырастает до 350 Вт, что вообще недопустимо для современной электроники. А что вы скажете о температуре в 93 градуса по Цельсию? – спрашивает эксперт.



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