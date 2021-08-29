 

Расставшихся Ксению Мишину и Александра Эллерта опять “застукали” вместе – второй раз за неделю

29.08.2021, 16:42, Новости дня
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Влюбленные, которые еще в середине июля заявили о разрыве отношений, в середине недели появились вместе в аэропорту перед отлетом на отдых на Кипр, а вчера вместе пришли на свадьбу общих друзей. Видео со свадьбы в Instagram Stories выложил один из гостей мероприятия.

В ролике Мишина, стоя рядом с Эллертом, словила букет невесты, после подбежала обниматься к новобрачным, а за ней последовал Эллерт.

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Скриншот: mireshkin_daniil / Instagram


Скриншот: mireshkin_daniil / Instagram


Скриншот: mireshkin_daniil / Instagram


Скриншот: mireshkin_daniil / Instagram


Скриншот: mireshkin_daniil / Instagram

Контекст:

Мишина была главной героиней первого сезона шоу “Холостячка” на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу Эллерта. После завершения проекта пара жила вместе.

16 июля Мишина опубликовала пост о разрыве отношений, написав: “Мы больше не пара, это мое окончательное решение”. При этом имени того, с кем рассталась, актриса ни разу не упомянула. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте. После Мишина и Эллерт ни разу не появлялись публично вместе.

18 августа Эллерт посвятил экс-возлюбленной видео, в котором звучит песня со словами “хочу быть твоим рабом”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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