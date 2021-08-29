 

Петраков исключил вызов в сборную Украины по футболу игроков из России

29.08.2021, 16:42, Новости дня
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Журналисты спросили у Петракова, будут ли вызывать в национальную команду игроков с чемпионата России.

“Хороший вопрос… Вы мне скажите, вот я возьму и вызову футболиста из России — вы же меня порвете, да (улыбается)? Нет? – ответил и.о. главного тренера сборной. – Понимаете, на данный момент, скажу Вам откровенно, я не рассматриваю вопрос из чемпионата России”.

Петраков пояснил свою позицию конфликтом между РФ и Украиной. По его словам, в феврале он прогулялся по Киеву, и, подойдя к Михайловской церкви, в стороне увидел фотографии погибших в результате конфликта на Донбассе людей.

“Я увидел, сколько наших погибло военных. И девушки, и ребята молодые. Столько фамилий, столько фотографий людей… Я понял, что наверно сейчас ни футболистов из России, ни примирения априори быть не может. Там осталось столько и детей, и сирот… Поэтому – наверное нет, сейчас нет, никак. Может, по прошествии времени… Но на данном этапе – нет. Говорю прямо и откровенно”, – резюмировал Петраков.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

После агрессии РФ в сборную Украины перестали вызывать игроков из российского чемпионата.

Исполком УАФ назначил Петракова и.о. главного тренера сборной Украины по футболу 17 августа. Он сменил Андрея Шевченко, который решил поработать клубным тренером.

Петраков в 2019 году возглавлял сборную Украины U20, которая стала чемпионом мира.

После трех туров в отборочной группе D к чемпионату мира 2022 года сборная Украины с тремя очками идет на втором месте среди пяти команд. Лидируют чемпионы мира французы – семь очков.

Свой следующий матч сборная Украины сыграет 1 сентября в Нур-Султане против команды Казахстана. Начало в 17.00 по Киеву, отмечается на сайте УАФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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