Коммунисты заложили первый камень в фундамент храма на месте покушения на В.И.Ленина

В воскресенье, накануне 103-й годовщины покушения на Владимира Ленина, на территории Московского Электромеханического завода заложили первый камень Храма на крови во имя Святого равноапостольного князя Владимира. Камень освятил лично глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Покушение на Владимира Ленина 30 августа 1918 года совершила эсерка Фанни Каплан. Две из трёх выпущенных ею револьверных пуль попали в председателя Совнаркома, он был тяжело ранен и лечился около полутора месяцев. Нападение произошло на территории завода Михельсона, ныне МЭМЗ им. Ленина. Храм планируется возвести к 105-й годовщине со дня покушения.

«Поскольку Владимир Ильич пока не прославлен в лике святых, мы освятим храм во имя святого Владимира. Князь Владимир был предтечей Ленина, он обратил Русь в христианство, а Владимир Ильич – в социализм, который является высшей формой христианства», – сказал Зюганов после закладки камня.

Несмотря на то, что первый камень уже заложен, проекта храма пока не существует. Коммунисты говорят, что площадь и высота строения будут зависеть от того, сколько средств удастся собрать на его возведение. За первый месяц сбора пожертвований на счёт КПРФ поступило более 13 тысяч рублей. Место настоятеля храма по договорённости с патриархом будет всегда занимать первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин.

В понедельник в Петербурге коммунисты планируют заложить православную часовню на месте убийства чекиста Моисея Урицкого, убитого за несколько часов до покушения на Ленина.

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