СМИ сообщили о взрыве в Кабуле

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29.08.2021, 16:04, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya.

Корреспондент РИА «Новости» передает, что сильный взрыв произошел недалеко от аэропорта Кабула.

По словам источника из полицейского управления афганской столицы, взрыв произошел из-за ракетного удара.

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.

28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.



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