 

Шойгу назвал число беспилотников в российской армии

29.08.2021, 16:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЧисло беспилотных летательных аппаратов в Вооруженных силах РФ в 2021 году превысит 2 тыс. единиц, сообщил в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Их за последнее время у нас в стране, в Вооруженных силах, мы перевалим в этом году рубеж в 2 тысячи», –кадры интервью были показаны в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

По словам министра, в Минобороны РФ утвержден единый подход к беспилотникам, в войска поставляются серийные комплексы с беспилотными летальными аппаратами.

Ранее стало известно, что ВС РФ получат первый тяжелый ударный комплекс с беспилотниками «Альтиус» осенью.

О вероятности первых полетов «Альтиуса» сообщалось в марте 2021 года.

Минобороны подписало контракт на поставку первой партии тяжелых беспилотников «Альтиус» в феврале. В 2019 году ведомство публиковало видео первого полета беспилотника.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.05 / Россиян предупредили об усилении магнитной бури

21.06 / Проигрыш Украины в решающем матче Евро 2020 и новые санкции ЕС и США против Беларуси. Главное за день

11.11 / Застрелившего троих человек срочника попросили отпустить под домашний арест

04.02 / Заявки на конкурс «Мастера гостеприимства» подали около 30 тыс. человек

14.07 / FAZ – подготовка к будущим вызовам — бундесвер обзавёлся космическим командованием

06.10 / Белорусский ОМОН – правоохранители или правонарушители?

18.12 / Эксперт: Президент направил важный сигнал поддержки семьям с детьми

23.07 / В Кижах открыли церковь Преображения Господня после реставрации

06.06 / Украинка Лузан выиграла четыре медали на ЧЕ по гребле

08.02 / Определены сроки начала работы крупнейшего в Северном полушарии нейтринного телескопа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика