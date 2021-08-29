Шойгу назвал число беспилотников в российской армии

Число беспилотных летательных аппаратов в Вооруженных силах РФ в 2021 году превысит 2 тыс. единиц, сообщил в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Их за последнее время у нас в стране, в Вооруженных силах, мы перевалим в этом году рубеж в 2 тысячи», –кадры интервью были показаны в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

По словам министра, в Минобороны РФ утвержден единый подход к беспилотникам, в войска поставляются серийные комплексы с беспилотными летальными аппаратами.

Ранее стало известно, что ВС РФ получат первый тяжелый ударный комплекс с беспилотниками «Альтиус» осенью.

О вероятности первых полетов «Альтиуса» сообщалось в марте 2021 года.

Минобороны подписало контракт на поставку первой партии тяжелых беспилотников «Альтиус» в феврале. В 2019 году ведомство публиковало видео первого полета беспилотника.