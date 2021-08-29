Россия решила увеличить скорость и дальность гиперзвуковых ракет

Россия работает над увеличением скорости, дальности и точности своих гиперзвуковых ракет, сообщил в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«У нас в перспективе увеличение дальности гиперзвукового оружия. Это увеличение скоростей, если говорить о том же самом гиперзвуке, это повышение точности, это, конечно, адаптация носителей к новым видам оружия», –кадры интервью были показаны в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

По словам Шойгу, необходимо создать одну пусковую установку гиперзвуковых ракет для всей линейки техники. «Это работа идет, и она сегодня уже нам есть не то, что показать, нам есть чем оберегать страну», – оттметил он.

Ранее Минобороны подписало контракт на поставку партии гиперзвуковых ракет «Кинжал» с Конструкторским бюро машиностроения (КБМ).