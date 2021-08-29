 

Россия решила увеличить скорость и дальность гиперзвуковых ракет

29.08.2021, 16:04, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссия работает над увеличением скорости, дальности и точности своих гиперзвуковых ракет, сообщил в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«У нас в перспективе увеличение дальности гиперзвукового оружия. Это увеличение скоростей, если говорить о том же самом гиперзвуке, это повышение точности, это, конечно, адаптация носителей к новым видам оружия», –кадры интервью были показаны в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

По словам Шойгу, необходимо создать одну пусковую установку гиперзвуковых ракет для всей линейки техники. «Это работа идет, и она сегодня уже нам есть не то, что показать, нам есть чем оберегать страну», – оттметил он.

Ранее Минобороны подписало контракт на поставку партии гиперзвуковых ракет «Кинжал» с Конструкторским бюро машиностроения (КБМ).



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