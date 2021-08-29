 

В Китае замечены продажи поддельных Apple Watch Series 7

29.08.2021, 15:50, Новости дня
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Всем уже казалось, что засилье подделок на китайском рынке осталось в прошлом. Но это было ошибочное мнение. Стоило на днях новой модели умных часов Apple Watch Series 7 появиться на рендерах в сетях, как китайские умельцы тут же выпустили свой аналог, который внешне очень трудно отличить от оригинала.

Проблема в том, что китайцы мгновенно отреагировали на полученную информацию. Им не потребовались месяцы для разработок и внедрений. Они просто взяли и произвели фальшивый аналог умных часов и свободно продают его на своем рынке.

Таким образом, вовсе нельзя исключать, что эти же фальшивки очень скоро появятся за границей. Прежде всего, могут пострадать российские покупатели. Ведь подделка вовсе не обладает теми же качествами, что и оригинал.



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