Смартфон Motorola Edge 20 Pro будут продавать в РФ по сниженной цене

На старте продаж новую модель смартфона Motorola Edge 20 Pro можно приобрести в РФ по сниженной цене. В данный момент открыт предзаказ на эти устройства. Цена сейчас составляет 40 тысяч рублей. И это на шесть тысяч меньше, чем будут продавать тот же аппарат с шестого сентября.

Но и более высокая цена все равно выглядит скромно по сравнению со стоимостью того же самого смартфона в других странах, говорят аналитики.

Дело в том, что базовая стоимость Motorola Edge 20 Pro установлена на уровне 700 евро, что по курсу равняется примерно 60 тысячам рублей. Напомним, что в данном устройстве установлен экран с диагональю 6,7 дюйма. А главный модуль камеры позволяет вести съемку с разрешением 108 Мп. Емкость аккумулятора – 4500 мАч.