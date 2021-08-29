В Черкассах сообщили о подозрении женщине, которая не вызвала медиков для внука. Ребенок в реанимации

24 августа в Черкасское районное управление полиции поступила информация от медиков о том, что в реанимацию областной детской больницы привезли мальчика 2014 года рождения.

“При осмотре ребенка обнаружили ушиб головы, вероятно – от падения. Кроме того, выявлены царапины на конечностях рук и ног и другие телесные повреждения, механизм и локализация которых будут определены после проведения судебно-медицинской экспертизы”, – уточнили правоохранители.

Правоохранители установили, что женщина не обратилось за помощью медиков, она самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку.

“Таким образом, женщина оставила в опасном для жизни состоянии без помощи травмированного мальчика, в которой он нуждался”, – заявили в МВД.

Бабушка рассказала полицейским, что мальчик упал с кучи кирпичей во дворе. Через несколько дней женщина увидела, что внук потерял сознание. Пенсионерка после этого вызвала “скорую”, сообщили в пресс-службе НПУ.

Родители мальчика находятся в Киеве, семья на учете не состоит.

Следователи Черкасского районного управления полиции сообщили черкасчанке о подозрении по факту оставления малолетнего ребенка в опасности, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Вопрос об избрании меры пресечения пока не решен.

—