 

В Черкассах сообщили о подозрении женщине, которая не вызвала медиков для внука. Ребенок в реанимации

29.08.2021, 15:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

24 августа в Черкасское районное управление полиции поступила информация от медиков о том, что в реанимацию областной детской больницы привезли мальчика 2014 года рождения.

“При осмотре ребенка обнаружили ушиб головы, вероятно – от падения. Кроме того, выявлены царапины на конечностях рук и ног и другие телесные повреждения, механизм и локализация которых будут определены после проведения судебно-медицинской экспертизы”, – уточнили правоохранители.

Правоохранители установили, что женщина не обратилось за помощью медиков, она самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку.

“Таким образом, женщина оставила в опасном для жизни состоянии без помощи травмированного мальчика, в которой он нуждался”, – заявили в МВД.

Бабушка рассказала полицейским, что мальчик упал с кучи кирпичей во дворе. Через несколько дней женщина увидела, что внук потерял сознание. Пенсионерка после этого вызвала “скорую”, сообщили в пресс-службе НПУ.

Родители мальчика находятся в Киеве, семья на учете не состоит.

Следователи Черкасского районного управления полиции сообщили черкасчанке о подозрении по факту оставления малолетнего ребенка в опасности, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Вопрос об избрании меры пресечения пока не решен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.08 / Ученые назвали защищающий от рака печени напиток

29.01 / СБУ решила не заводить дело на Корчевникова

26.08 / Зоозащитник сказал, чем должно ограничиваться количество домашних животных в квартире

27.08 / Домашнее яблочное повидло, которое подходит для любой выпечки. Простой рецепт от Глинской

04.08 / Экс-глава Офиса президента Богдан предложил Чаусу услуги адвоката, если экс-судья сдаст “и тех, и этих”

15.07 / Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписали в Петербурге

25.03 / Весна пришла в Москву с опозданием на четыре дня

18.06 / “Светится счастьем”, “Какая же вы невероятная красавица”. Беременная Осадчая в откровенном наряде вызвала в сети фурор

01.06 / Лукашенко разрешил представителям ЛНР допросить Протасевича

24.11 / Интервью Гордона с любимой женщиной Немцова и свидетелем его убийства Дурицкой. Трансляция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика