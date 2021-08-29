 

Домашний хлеб без замеса. Рецепт и секреты приготовления

29.08.2021, 15:48, Новости дня
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Ингредиенты:

500 граммов муки;
340 граммов горячей воды температурой приблизительно 50 °С;
девять граммов соли;
девять граммов сухих дрожжей;
+ мука для присыпки.

Приготовление (занимает примерно полтора часа):

1. Смешиваем просеянную муку, соль и дрожжи. Все это хорошо перемешиваем, добавляем горячую воду. После ложкой или руками замешиваем тесто, накрываем его пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 40 минут.

2. Разогреваем духовку. Если у вас есть гусятница или кастрюля для выпечки, разогревайте духовку вместе с ней около 30 минут до температуры 230 °С.

Если у вас специальной емкости нет, тогда налейте в форму воду и положите на дно духовки (нам нужно создать паровую баню), также в духовку положите противень и разогрейте его и форму с водой в течение 30 минут до 230 °С.

3. Поверхность хорошо присыпаем мукой, выкладываем тесто и придаем ему форму, как на видео. Готовое сформированное тесто желательно сразу выложить на пергамент, присыпать сверху мукой, накрыть хлопковым полотенцем и дать ему подойти, на это понадобится 15–20 минут.

Перекладываем пергамент с тестом на разогретый противень, делаем сверху теста надрезы и сразу кладем в разогретую духовку с паровой баней. Кладем противень на нижний уровень. Выпекаем примерно 30 минут при температуре 230 °С.

4. Паровую баню забираем, понижаем температуру до 210 °С и печем хлеб еще 15 минут.

5. Готовый хлеб вынимаем из духовки и даем ему полностью остыть.

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A post shared by СМАЧНІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ (@anny.cooking)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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