 

Google в рекламе нового смартфона сравнила подключение наушников со стыковкой пилотируемого корабля с МКС. Видео

29.08.2021, 15:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ролике, который длится две минуты, описывают качества стандартного разъема диаметром 3,5 мм. Создатели рекламного клипа используют слова “совершенный”, “простой” и “великолепный”.

Видео начинается с описания круга как простой геометрической фигуры, затем его сравнили с черной дырой. В ролике говорится, что разъем для наушников в Pixel 5a – это “великолепное достижение, которое берет вдохновение в прошлом и переносит пользователя в будущее”.

Контекст:

Новый смартфон Google поступил в продажу 26 августа по цене $449, пишет TechCrunch. Модель Pixel 5a 5G оснащена оснащена 6,3-дюймовым дисплеем и 128 ГБ памяти.

видео

Видео: Made by Google / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.04 / ВОЗ по-прежнему не рекомендует требовать справку о вакцинации в качестве условия въезда в страну

04.11 / В Сенат США впервые избрали трансгендера

05.12 / В Санкт-Петербурге задержали российского историка Соловья

08.03 / Две модели смартфонов Redmi останутся без процессоров Qualcomm

21.07 / Марка Tesla побила рекорд по продажам китайских моделей

20.01 / Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали “все риэлторы мира”, а женщины просили рассказать, как лечить ячмень

23.09 / Песков отреагировал на статью французской газеты о разговоре Путина с Макроном

20.06 / Кузнецова предложила выплачивать «декретные» для бабушек и дедушек

25.11 / Полиция Берлина взяла под стражу водителя авто, который въехал в ворота резиденции Меркель

20.04 / Times – по примеру США — Лондон обяжет регистрироваться агентов «враждебно настроенных» государств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика