Google в рекламе нового смартфона сравнила подключение наушников со стыковкой пилотируемого корабля с МКС. Видео

В ролике, который длится две минуты, описывают качества стандартного разъема диаметром 3,5 мм. Создатели рекламного клипа используют слова “совершенный”, “простой” и “великолепный”.

Видео начинается с описания круга как простой геометрической фигуры, затем его сравнили с черной дырой. В ролике говорится, что разъем для наушников в Pixel 5a – это “великолепное достижение, которое берет вдохновение в прошлом и переносит пользователя в будущее”.

Контекст:

Новый смартфон Google поступил в продажу 26 августа по цене $449, пишет TechCrunch. Модель Pixel 5a 5G оснащена оснащена 6,3-дюймовым дисплеем и 128 ГБ памяти.

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Видео: Made by Google / YouTube

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