“Плохо плавал”. В Харьковской области утонул рыбак – ГСЧС
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Информацию о происшествии спасатели получили в 16.20 28 августа.
“Мужчина вместе с женой проживал в дачном кооперативе, который находится рядом с водоемом. Они любили ходить вместе на рыбалку. Мужчина плохо плавал и обычно рыбачил вместе с женой”, – отметили в релизе.
27 августа он ушел на водоем ловить рыбу один. Через некоторое время жена начала искать его, но не нашла его и сообщила об этом в полицию. Правоохранители начали поиски 28 августа.
В ГСЧС добавили, что причины и обстоятельства происшествия пока не установлены.
Фото: kh.dsns.gov.ua
Контекст:
С начала 2021 года в украинских водоемах утонуло около 900 человек, из них почти 400 – в июле. Об этом 31 июля сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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