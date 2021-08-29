CNN – «конкретная и значительная угроза» — Байден не исключил новые теракты в Кабуле в ближайшее время

Президент США Джо Байден заявил, что с большой долей вероятности террористы нанесут по аэропорту Кабула ещё один удар в ближайшие 24 — 36 часов, отметив, однако, что США без ответа такие акции оставлять не собираются, передаёт CNN. Вместе с тем в аэропорту продолжается эвакуация американских граждан и их союзников, в то время как США с 14 августа успели вывезти из опасного района более 100 тысяч человек.

Срочные новости: посольство США в Кабуле выпустило новое предупреждение об опасности, призвав всех американцев без промедления покинуть местный аэропорт. В этом предупреждении говорится, что существует конкретная и значительная угроза. Это сообщение поступило в то время, как президент Байден пообещал нанести новые ответные удары после налёта, в результате которого были ликвидированы два боевика «Исламского государства в Хорасане»*. Этот удар с БПЛА стал возмездием за теракт, который унёс жизни 13 американских военнослужащих, а также 170 прочих лиц. С нами на связь выходит Джон Харвуд из Вашингтона, Белый дом. Добрый вечер. Что ещё заявил президент? Он выразился весьма ясно и недвусмысленно, заявив, что этот удар будет далеко не последним.

ДЖОН ХАРВУД, корреспондент CNN в Белом доме: Поппи, нет никаких сомнений, что этот теракт в четверг, который унёс жизни 13 американских военнослужащих, а также жизни огромного количества невинных афганцев, по-настоящему потряс Байдена. Именно такого исхода он надеялся избежать, пока США уходили с театра войны, которая идёт уже 20 лет. И после встречи со своими военачальниками в Ситуационной комнате он выразился крайне прямо, выпустив заявление, в котором отмечается, что с большой долей вероятности по нам в кабульском аэропорту нанесут ещё один удар в течение следующих 24 — 36 часов.

Между тем этим вечером посольство США в Кабуле порекомендовало американцам, находящимся рядом с кабульским аэропортом, покинуть этот район из-за конкретной и значительной угрозы.

Президент также попытался продемонстрировать готовность наносить ответные удары по «Исламскому государству в Хорасане». Вы упомянули, что два стратега этой группировки — или два координатора, как их окрестили в Пентагоне, — были ликвидированы в ходе этого удара с БПЛА.

В своём заявлении президент сообщил, что «этот удар был далеко не последним. Мы продолжим преследовать всех тех, кто замешан в этом чудовищном теракте, и привлечём их к ответственности. Ситуация на местах остаётся крайне опасной, а угроза терактов в аэропорту по-прежнему высока».

Вместе с тем, Поппи, США продолжают процесс эвакуации, который постепенно замедляется. За последние 12 часов удалось вывезти две тысячи человек, в то время как с 14 августа эвакуировали уже более 100 тысяч человек. Просто чтобы понимать контекст: 14 августа США считали, что в Афганистане осталось шесть тысяч американцев, в то время как президент Байден заявил, что США хотят эвакуировать также где-то 50 — 65 тысяч афганских союзников. На данный момент они со своими партнёрами по коалиции напрямую эвакуировали или помогли вывезти куда большее количество людей. Не вполне ясно, удалось ли вывезти всех афганских союзников США. Более того, один чиновник администрации сообщил, что значительное количество людей, которых стоит эвакуировать, вывезти не получится. Тем не менее они будут продолжать пытаться вытащить их оттуда и после ухода США.

Что же касается американцев, то сегодня Госдепартамент отметил, что в Афганистане их осталось всего несколько сотен. Здесь речь идёт о тех гражданах, которые хотят покинуть страну. Некоторые из их числа, возможно, уже её покинули. Оставшихся граждан США власти намерены эвакуировать до 31 августа или чуть позже, если не получится уложиться в сроки. Будем следить за тем, получится ли у них вытащить оттуда людей, стремящихся покинуть страну, после этой даты.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 29 августа 2021 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.