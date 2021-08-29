 

В Башкирии сократилось число очагов лесных пожаров

29.08.2021, 15:10, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНа территории Башкирии число очагов лесных пожаров сократилось с девяти до трех, площадь горения составляет более 2 тыс. га, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На территории Республики Башкортостан продолжают действовать три очага лесных пожаров на общей площади 2 290 га. Из них один очаг лесного пожара на общей площади 210 га локализован», – передает сообщение ведомства ТАСС.

В Белорецком районе пожар охватил 1 270 га в 9 км от населенного пункта Верхние Лемезы. Для тушения огня привлечена аэромобильная группировка республиканского ГУ МЧС, на месте работают 59 человек и 19 единиц техники. «Для тушения второго очага лесного пожара на площади 810 га привлечено 158 человек и 32 единицы техники. Перехода огня на жилые строения не допущено», – сообщили в МЧС.

Угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует. На тушении пожаров задействована специальная тяжелая техника, в работе применяются беспилотники. Всего на тушении задействовано 281 человек и 75 единиц техники.

Ранее сообщалось, что за сутки в Башкирии ликвидировали шесть лесных пожаров.



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