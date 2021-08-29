 

Верховная Рада опубликовала книгу про помогавшего фашистам украинца

29.08.2021, 15:10, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаИздательство Верховной Рады выпустило книгу, которая восхваляет Тараса Боровца, он служил в годы Великой Отечественной войны у немцев украинца, сообщил председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Книга вышла под названием «Тарас Бульба-Боровец: Мы не можем ни на минуту остановить нашу борьбу». Глава комитета написал на своей странице в Facebook, что представитель нацистов возглавлял подразделении милиции «Полиська Сич», которая совместно с фашистами занималась уничтожением евреев в Сарненском районе.

Сообщается, что в 1941 году бойцы под командованием Боровца помогли немцам расстрелять более 500 мужчин, женщин и детей в Олевске. По словам Долинского, в указанной книге об этих событиях нет ни слова, тогда как Минкульт Украины уже закупил партию для распространения в библиотеках.

Ранее на Украине к 30-летию независимости страны выпустили сувенирную медаль с изображением главаря украинских националистов Степана Бандеры.



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