Как сделать модный и красивый пояс из шарфика и браслета за одну минуту (видео)

Хоть кожаные, хоть текстильные пояса обычно быстро выходят из строя, поэтому они считаются своеобразным расходным материалом в гардеробе. Из-за этого большинство женщин выбирают пояса нейтральных цветов – черные, коричневые, белые и бежевые, чтобы они подошли к любым нарядам. И поэтому если хочется чего-то новенького, необычного, или просто когда старый пояс порвется, можно сделать себе ремешок из платка, который будет выглядеть модным, женственным и молодежным.

Выбор материала для пояса

Для того чтобы ремень выгодно подчеркивал ваш неповторимый стиль, нужно правильно подобрать необходимый материал для его создания. Им может быть длинный шарф-хомут, который обязательно должен составлять гармоничную комбинацию с платьем, брючным костюмом или юбкой с блузами. В идеале, эта одежда должна быть однотонной, а оттенок пояса должен подходить к ней по цвету или быть контрастным. А еще лучше, если цвет ремешка будет совпадать с цветом обуви, сумочки либо губной помады. Тогда поясок будет выглядеть наиболее привлекательно. Хотя шарф может быть и просто ярким и узорчатым, и тогда пояс станет акцентом наряда, на который просто невозможно будет не обратить внимание.

Процесс создания пояса

Сам же ремешок сделать проще простого. Сначала нужно взять цельный браслет без замочка, который сразу надевается на запястье. Потом следует взять длинный шарф, длина которого позволит обернуть его вокруг талии дважды. Его нужно сложить в узкой стороне два или три раза пополам, а затем обернуть вокруг талии, чтобы два конца шарфа оказались спереди и были одинаковыми. Затем эти два конца шарфа продеваем в браслет и подтягиваем украшение к талии. Потом эти два конца заводим за спину, причем каждый со своей стороны, и там останется просто завязать узел на пояске. А дальше останется надеть сверху пиджак или куртку, добавить украшений, при желании, и можно выходить в свет, чтобы сражать всех своим неповторимым стилем.