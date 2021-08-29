 

“Лава” на ногтях – новый тренд ногтевого покрытия из Instargram набирает обороты

29.08.2021, 15:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Инстаграм” уже давно стал той площадкой, на которой создаются и моментально распространяются новые тренды. Новый маникюр, появившийся в Instargram, набирает множество просмотров и лайков. Ногти – это визитная карточка любой девушки. Он многое может рассказать об увлечениях и жизненном кредо хозяйки. Поэтому каждая красавица стремится создать на своих ногтях нечто особенное.

Новое слово в нейл-арте

“Лава” на ногтях – это воплощение нового тренда в мире нейл-арта. Термический лак (температурный лак) постепенно утратил свою актуальность, уступив первое место 3D-маникюру и принту, имитирующему срез натурального камня. Однако вскоре появилась новая тенденция – маникюр, напоминающий картинку, которую демонстрирует камера тепловизора.

Секрет уникального покрытия в использовании нескольких контрастных оттенков гель-лака, нанесенных друг на друга. После полного высыхания последнего слоя мастер делает небольшие вертикальные пропилы на ногте, обнажая тем самым нижние слои лака.

В результате получается прекрасный визуальный эффект. Прелесть такого маникюра в том, что он долго не надоедает, а рисунок на каждом пальце получается максимально индивидуальным.

Недостаток такого маникюра в том, что самостоятельно его сделать трудно, ведь нужны специальные инструменты для пропилов. Поэтому придется обращаться в салон к профессионалам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.06 / Дети читают вслух в приюте для животных, чтобы помочь запуганным и застенчивым собакам адаптироваться (7 фото + видео)

02.02 / Сергей Шойгу призвал наращивать объемы производства Су-57 и Ил-76МД-90А

27.07 / Российский подросток прикурил от свечи в храме на камеру

21.08 / Мнение: Письмо: “Ему нужно спасать сына”

15.07 / ОНФ соберет предложения по развитию системы образования для программы “ЕР”

19.03 / Жириновского рассердил выпад Байдена в сторону России

06.05 / Элли Голдинг и Каспар Джоплинг рассекретили имя и пол новорожденного ребенка

30.07 / Сын прокомментировал задолженность Боярского за услуги ЖКХ: Мелочи жизни

08.06 / Макрону дали пощечину во время турне по Франции

16.12 / Блогерша пережила клиническую смерть и рассказала о том, что видела

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика