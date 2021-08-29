 

Появились новые подробности о линейке смартфонов Huawei nova 9

29.08.2021, 14:56, Новости дня
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Как сообщают компетентные источники, новая линейка смартфонов Huawei nova 9 выйдут в продажу с предустановленной фирменной операционной системой HarmonyOS 2.1. Кроме того, гаджеты будут поддерживать зарядные устройства мощностью 66 Вт.

Напомним, что китайские производитель Huawei готовит к презентации новую линейку мобильных устройств nova 9, которая должна состояться уже в сентябре.

По словам экспертов, такие же данные у базовой версии смартфона Huawei P50, созданного на платформе Snapdragon 888. Правда, там обеспечена поддержка еще более мощных зарядок – до ста ватт. Также обе линейки объединяет один и тот же недостаток. У них нет поддержки сетей пятого поколения. А 5G сегодня стала почти обязательной опцией.



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