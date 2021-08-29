 

Рекламный ролик Google высмеял смартфоны Apple

29.08.2021, 14:56, Новости дня
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На днях компания Google выпустила в сеть двухминутный ролик, в котором рекламирует свои смартфоны Pixel 5a 5G. Основное внимание уделено наличию разъема 3,5 мм, благодаря которому к устройству можно подключить наушники.

Вроде бы, ничего особенного. Разъем как разъем, которым трудно кого-либо удивить. Однако авторы рекламного ролика сделали из этого целую историю, пользуясь той же манерой подачи информации и пафосом, которые можно заметить в роликах Apple.

Напомним, что смарфоны «Яблочной» компании вышли уже без такого разъема. Поэтому ролик Google многие восприняли как откровенное высмеивание конкурентов из Apple. Вероятно, последует ответ, говорят специалисты по рекламе. Интересно, за что будут высмеивать Google?



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