 

США перешли к финальному этапу эвакуации из Афганистана. Талибы уже готовы взять под контроль аэропорт Кабула – Reuters

29.08.2021, 14:54, Новости дня
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Дату и время окончания операции еще не определили. Боевики “Талибана” уже заявили о готовности взять под контроль аэропорт в Кабуле. Представитель “Талибана” сообщил Reuters о наличии у группировки инженеров соответствующей квалификации и необходимой техники.

Один из находящихся в аэропорту чиновников сказал, что США за сегодняшний день хотят эвакуировать всех иностранцев и тех, кто находится в опасности. Силы США начнут вылет, как только этот процесс завершится, добавил собеседник агентства.

Официальный представитель США сказал 28 августа, что в аэропорту Кабула осталось менее 4 тыс. военнослужащих. Представитель службы безопасности западных стран заявил, что количество людей у ворот кабульского аэропорта уменьшилось после того, как правительство США предупредило об очередном нападении боевиков после нападения вблизи аэропорта 26 августа.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

“Талибан” заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до этого дня. Страны “Большой семерки” (G7) потребовали от группировки “Талибан” обеспечить безопасную эвакуацию людей из страны и после 31 августа.

25–26 августа США и Великобритания предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Ряд стран начали сворачивать эвакуацию.

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших, включая 13 американских военных, и более 200 раненых.

Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.

Президент США Джо Байден пообещал отомстить за теракт в Кабуле и приказал атаковать объекты боевиков ИГИЛ. По его словам, пока нет доказательств сговора между ИГИЛ и “Талибаном”, но это не означает, что он доверяет талибам.

28 августа Байден заявил о высокой вероятности нового теракта в аэропорту Кабула “в ближайшие 24–36 часов”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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