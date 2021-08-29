В Нацполиции Украины рассказали, сколько патрульных будут охранять порядок в Умани во время празднования Рош а-Шана

“Более полусотни патрульных полицейских из Черкасс, Киева, Днепра, Житомира, Винницы и Одессы в течение двух недель будут обеспечивать безопасность местных жителей и иностранных гостей”, – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что к превентивной отработке города и района присоединились представители общественного формирования Умани “Штурм”. Сотрудников полиции проинструктировали, они направились к местам несения службы.

“Черкасская полиция готова к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в Умани, правоохранители несут службу в усиленном режиме”, – отметили полицейские.

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование прошло 18–20 сентября. С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации. “Европейская правда” со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в аэропорты Украины. После запрета на въезд хасиды пытались попасть в Украину через пункт пропуска “Новые Яриловичи” на границе с Беларусью. В пункте с 14 сентября временно ограничили движение транспорта и граждан. Министерство иностранных дел Украины обращалось к властям Беларуси с просьбой не оформлять разрешения на выезд хасидов в Украину.

16 сентября Кабмин решил закрыть пункт пропуска “Новые Яриловичи”, где скопились хасиды, которые хотели попасть в Украину.

Тогдашний посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что Израиль уважает решение правительства Украины закрыть границы, поэтому хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда – домой.

В 2021 году Рош а-Шана будет отмечаться 7–8 сентября. Полиция ожидает, что этой осенью в Умань приедет около 50 тыс. паломников-хасидов.

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