 

В Запорожье произошла стрельба, пять человек ранены – полиция

29.08.2021, 14:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Около 5.00 в отдел полиции №1 Запорожского районного управления ГУ НП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на улице Прибрежная магистраль возле кафе неизвестные открыли стрельбу”, – отметили в релизе.

На месте происшествия полицейские выяснили, что во время конфликта двое мужчин начали стрелять в оппонентов из пистолетов травматического действия. В результате этого пять человек получили травмы, троих госпитализировали.

“Злоумышленники скрылись с места происшествия на своем автомобиле. Сотрудники полиции собрали информацию от свидетелей и очевидцев происшествия, изъяли и проанализировали записи с камер видеонаблюдения и установили, что разыскиваемые передвигаются на автомобиле Chrysler”, – рассказали правоохранители.

Сотрудники патрульной полиции остановили злоумышленников на Северном шоссе. Это жители Запорожья 1992-го и 1987 года рождения, их задержали.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.06 / В ФК “Шахтер” создали женскую команду

16.06 / Названы сроки проведения переговоров Рогозина с главой НАСА

15.10 / Основателя брендов «Довгань» и «Красная линия» депортируют из США в Эстонию

25.04 / Microsoft избавляется от приложений с низкой популярностью

22.02 / Новую главу отношений Европы и США откроет солидарность против России и Китая

19.10 / Тихановскую, Колесникову и Веронику Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира

17.07 / Собянин оценил последствия коронавируса для экономики Москвы

12.07 / Верещук: Кабмин добавит по 2000 грн военным, которым пенсию назначили до 2018 года. Но еще нужен закон, регулирующий индексацию военных пенсий

28.06 / Panasonic продала свою долю в Tesla в 120 раз дороже, чем купила

10.03 / Обманщики и сами легко обманываются

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика