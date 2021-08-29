В Запорожье произошла стрельба, пять человек ранены – полиция

“Около 5.00 в отдел полиции №1 Запорожского районного управления ГУ НП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на улице Прибрежная магистраль возле кафе неизвестные открыли стрельбу”, – отметили в релизе.

На месте происшествия полицейские выяснили, что во время конфликта двое мужчин начали стрелять в оппонентов из пистолетов травматического действия. В результате этого пять человек получили травмы, троих госпитализировали.

“Злоумышленники скрылись с места происшествия на своем автомобиле. Сотрудники полиции собрали информацию от свидетелей и очевидцев происшествия, изъяли и проанализировали записи с камер видеонаблюдения и установили, что разыскиваемые передвигаются на автомобиле Chrysler”, – рассказали правоохранители.

Сотрудники патрульной полиции остановили злоумышленников на Северном шоссе. Это жители Запорожья 1992-го и 1987 года рождения, их задержали.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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