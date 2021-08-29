BFM TV – кассеты снова в моде — их выпускают всего на пяти заводах, и один из них во Франции

Мода на 90-е возродила интерес к магнитным аудиокассетам, которые создают лишь пять заводов по всему миру, рассказывает BFM TV. Генеральный директор единственной компании, которая производит кассеты во Франции, отмечает среди их преимуществ тёплый звук, особенное звучание благодаря дефектам и существование в виде физического носителя, который можно передать или подарить.

Если вы родились после 90-х годов, то есть когда появились компакт-диски, то вы наверняка не имеете ни малейшего понятия, что я делаю. И однако вот как нужно мотать катушку кассеты, прежде чем послушать музыку.

(Звучит песня Гарри Стайлса Watermellon Sugar.)

Выглядит немного винтажно, но сама кассета вышла совсем недавно. На самом деле это популярный в данный момент певец.

Кассеты возвращаются, в то время как почти все заводы отказались их выпускать. Один из пяти последних производителей в мире обосновался здесь, в Нормандии, департамент Манш. Во Франции он единственный (выпускает кассеты. — ИноТВ).

ЖАН-ЛЮК РЁНУ, генеральный директор RTM Industries: В самом начале создания кассеты главным образом участвуют две вещи: пластиковая полиэстеровая плёнка и магнитный порошок в качестве носителя записи.

Плёнка создаётся вот такого размера, и, чтобы она вместилась в эту кассету с такими тонкими катушками, она разрезается на этом аппарате, который немного напоминает ткацкий станок.

ЖАН-ЛЮК РЁНУ: Как и на виниловом диске, (на кассете. — ИноТВ) звук по-настоящему тёплый, более тёплый, чем, я думаю, на цифровых носителях. Это также предмет, который мы можем предложить, передать. Мы говорим о материальном, у нас есть что-то в физической форме.

Магнитные ленты особенно любят в студиях, потому что их дефекты придают особый почерк, в то время как на компьютерах у всех одинаковый звук.

Дата выхода в эфир 27 августа 2021 года.