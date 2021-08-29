Le Figaro оценил перспективы «Талибана» построить успешное государство

У «Талибана» уже был опыт управления Афганистаном, весьма неудачный, пишет Le Figaro. На этот раз талибы пытаются создать себе иной имидж, тем более что молодёжь Кабула ещё не видела их режима. «Талибан»* рассчитывает опираться на природные ресурсы и сотрудничество с Россией и Китаем, а для этого ему нужна политическая стабильность.



Reuters

Когда движение «Талибан»* пришло к власти в Афганистане в прошлый раз, оно показало свою неспособность к управлению страной, пишет Le Figaro. Автор статьи задаётся вопросом, будет ли нынешний опыт иным, получится ли в этот раз у талибов управлять государством?

В прошлый раз, в 1996 году они пришли к власти как благодаря своим военным успехам, так и из-за усталости афганцев от четырёх лет войны, из-за которой в пыль превратилась немалая часть Кабула. Как и сейчас, тогда «Талибан» обещал восстановить порядок и покончить с коррупцией. Они тогда тоже говорили про защиту прав женщин, что никогда не было исполнено. В итоге от их прошлого правления остались «следы крови и дискриминации», пишет автор статьи.

Но, помимо всего прочего, в тот раз они показали, что неспособны управлять государством. Это касается и бюджета, и администрации, и поставок электричества населению. Всё это они не смогли обеспечить.

На этот раз их обещания и заверения прежде всего направлены на то, чтобы люди забыли об их «уголовном прошлом». Они обещают амнистию для тех, кто работал на прошлую власть, уважение прав женщин, создание «инклюзивного» правительства. Так что всё говорит о том, отмечает автор статьи, что они беспокоятся не только за свой имидж среди иностранных государств, но и за ту панику внутри страны, которую вызвал их приход.

По переписи 2014 года в Кабуле проживали 3,5 миллионов человек. Когда талибы начали своё наступление, эта цифра выросла до 6 млн, в том числе засчёт беженцев из провинции. Так что, если сравнивать с 2001 годом, когда талибы потеряли контроль над Кабулом, то население столицы выросло уже в 3 раза. Резкий рост рождаемости за это время говорит о том, что немалой части населения Кабула меньше 20 лет и они прежде никогда не видели режим талибов.

Так что движению нужно будет привлечь их на свою сторону, чтобы хотя бы они считали возможным их правление. К тому же «Талибану» нужны технические работники, инженеры, технократы, а их не прельстит работа на режим со средневековыми законами.

Но мешать талибам будет и международная обстановка. Так, Всемирный банк и МВФ приостановили свои транши. США закрыли Центробанку Афганистана доступ к фондам американского федерального резерва. Европейские страны заморозили помощь Афганистану, а их переводы составляли 52% национального бюджета. До этого времени «Талибан» получал финансирование благодаря наркотрафику и сборам с оборота топлива и табака в подконтрольных ему регионах. Но для оплаты работы чиновников и функционирования государства этого явно недостаточно.

В последнее время «Талибан» сблизился с Китаем и Россией для поиска альтернатив. Так, Китай давно хочет получить доступ к крупнейшему в мире месторождению меди на юго-востоке от Кабула. И талибы рассчитывают воспользоваться богатствами афганской земли — добывать железо, медь, бокситы, — чтобы пополнить государственную казну. Вот только для этого нужна политическая стабильность, безопасные дороги и компетентное управление, отмечает автор статьи в Le Figaro, а талибам всего этого пока не хватает.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.