Общественник Муратов о смуте на Украине: Рынок сбыта и сырья

По мнению общественника, Запад давно готовился к масштабной войне. Он отметил, что “партнеры” давно завозят в Незалежную оружие, а НАТО подготавливает украинских боевиков. Муратов добавил, что в случае войны мирное население страны станет жертвой, которую президент Владимир Зеленский принесет Западу.

Эксперт заявил, что без освобождения Украины от влияния Запада изменений к лучшему не будет. Он считает, что необходимо отстранить от власти нынешнее правительство, иначе смута не закончится. Муратов уверен, что тогда противоречий между россиянами и украинцами не останется, завершится война в

Донбассе и сойдут на “нет” разногласия по Крыму.

Он заявил, что Запад считает Украину лишь рынком сбыта и сырья. Но инвестировать в Незалежную “партнеры” не собираются. Общественник убежден, что экономическое восстановление Незалежной возможно лишь при

воссоединении с Россией.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский предположил, что в Киеве думают о том, чтобы сменить утратившего популярность президента Незалежной Владимира Зеленского на спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

По мнению эксперта, политик также будет управляемым.