 

В Ватикане приняли в третьем чтении поправки к Библии, легализующие ЛГБТ

29.08.2021, 14:31, Разное
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В Ватикане в третьем чтении приняты поправки к Библии, нормализующие однополые отношения. Соответствующий проект был разработан в 2019 году под давлением ЛГБТ-сообщества, однако окончательно согласовать и принять его удалось только сейчас.

Чтобы поправки вступили в силу, их остается подписать Папе Римскому. Согласно документу, из Библии исключаются свыше 120 положений, прямо или косвенно указывающих на греховность гомосексуализма.

“Настоящие поправки фактически выводят представителей ЛГБТ сообщества из-под действия Божьей кары за отсутствием состава греха”, – прокомментировал изменения представитель папской комиссии по совершенствованию главного христианского документа Анри Кастельо.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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