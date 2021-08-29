 

В Кремле анонсировали визит Путина на космодром Восточный

29.08.2021, 14:16, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит космодром Восточный, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, президент Путин планирует по дороге из Владивостока сделать остановку на космодроме Восточный», – передает его слова ТАСС.

Глава государства на следующей неделе примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 2–4 сентября на острове Русский. Также президент посетит ряд других мероприятий во Владивостоке.



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