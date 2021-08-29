 

Талибы отключили интернет в неподконтрольной провинции Панджшер

29.08.2021, 14:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаДвижение «Талибан» (запрещено в России) отключило интернет в провинции Панджшер, передает местное информационное агентство Raha Press.

Как информирует агентство, Панджшерскую долину отключили от интернета, предполагается, что это сделано для того, чтобы вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента и находящийся в Панджшере, не смог публиковать сообщения в Twitter, передает РИА «Новости».

Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что ситуация в афганской провинции Панджшер спокойная, движение «Талибан» придерживается линии на мирное урегулирование. 

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.

В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.11 / Рост рождаемости зафиксирован в России

17.07 / Число случаев COVID-19 в мире приближается к 190 млн

27.12 / Законопроект по борьбе с «китайским шпионажем» разработали в США

25.08 / Ляшко рассказал, готова ли система здравоохранения к новой вспышке COVID-19

04.07 / Труханов заявил, что исторический дом Руссова в Одессе пытается на себя переоформить владелец большинства квартир в нем

12.08 / Чехия пригрозила Лукашенко санкциями ЕС

15.11 / В ГД сравнили обращение Зеленского к жителям Донбасса с нацистской пропагандой

04.07 / Ученые выяснили, действительно ли смартфоны негативно влияют на умственные способности

20.03 / Чалый считает, что после слов Байдена о Путине РФ может показать “кузькину мать” не напрямую США

20.02 / Лубянскую площадь в Москве решили не оставлять без памятника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика