Талибы отключили интернет в неподконтрольной провинции Панджшер

Движение «Талибан» (запрещено в России) отключило интернет в провинции Панджшер, передает местное информационное агентство Raha Press.

Как информирует агентство, Панджшерскую долину отключили от интернета, предполагается, что это сделано для того, чтобы вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента и находящийся в Панджшере, не смог публиковать сообщения в Twitter, передает РИА «Новости».

Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что ситуация в афганской провинции Панджшер спокойная, движение «Талибан» придерживается линии на мирное урегулирование.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.

В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.