Посольство Турции в Кабуле вернулось из эвакуации в город

Сотрудники посольства Турции в Кабуле вернулись в город после временной эвакуации в аэропорт афганской столицы, сообщил президент республики Тайип Эрдоган.

«Как вы знаете, наше посольство две недели временно работало в аэропорту Кабула. Вчера оно снова переехало в посольское здание в центре города и продолжает работу там», – передает его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что Турция одобрила запрос движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) об управлении аэропортом Кабула. По словам президента Турции, талибы заявили, что обеспечат безопасность воздушной гавани, но само администрирование работы аэропорта предложили Турции.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.