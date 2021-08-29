«Бесплатные кружки марксизма-ленинизма в каждом районе»: интервью с главным коммунистом России Максимом Сурайкиным

До выборов остаётся меньше месяца. Одни партии хотят укрепить свои позиции в парламенте, другие же – впервые стать парламентскими. К лидеру одной из таких политических сил мы решили прийти в гости и побеседовать о том, как изменить жизнь россиян к лучшему.

Как и заверял нас этот политический деятель, офис партии скромно расположился на 22-м этаже одной из многих московских многоэтажек – «Москва-сити». «На высоких этажах дешевле, однако, есть в этом и свой символизм», сказал товарищ Максим. Речь, как вы догадались, о главном коммунисте страны – первом номере федерального списка «Коммунистов России» – Максиме Сурайкине.

Словно крепкий хозяйственник товарищ Максим показывает нам свой колхоз рабочий кабинет: на стенах много атрибутики с Марксом и Энгельсом, Лениным и Сталиным, разные вымпелы, значки, медаль деда за 3-е место на спартакиаде трудящихся. Ей Сурайкин очень гордится и ежедневно натирает до блеска. Дополняет интерьер ламповый телевизор «Радуга». Товарищ Максим усаживается за стол, открывает жалюзи, включает кондиционер «Баку» и наш разговор начинается.

– Здравствуйте! Как вы и просили, мы будем называть вас товарищ Максим.

– Правильно, так и называйте. Товарищ – слово правильное. Когда все были товарищами – хоть Брежнев, хоть слесарь Василий, все друг друга уважали, а сейчас каждый господин и игнорирует интересы общества.

– Почему офис «Коммунистов России» находится в довольно небюджетном месте, да ещё и на 22-м этаже?

– Место это скромное, даже не в центре, вы сами видите, как у нас тут тесно, а 22-й этаж выбран неслучайно. В двадцать втором году образовалось величайшее государство – Союз Советских Социалистических Республик.

– Вы часто критикуете, казалось бы, близкую вам по идеологии партию КПРФ. Почему критикуете, и чем отличаются КПРФ и «Коммунисты России»?

– Это же очевидно. КПРФ – буржуйская партия.

– Почему вы так думаете?

– А что тут думать? Посмотрите на Зюганова – авторитарный стиль управления, санаторий себе прихватизировал, проводит там съезды. Вы помните, где проводили съезды генеральные секретари ЦК КПСС? В Кремлёвском дворце съездов. Хрущев, Брежнев, даже Черненко.

– Но повестка у КПРФ же левая? Политологи называют их единственной реально оппозиционной силой.

– Разве что к народу они в оппозиции.

– Одного из их лидеров – Грудинина, сняли с выборов.

– Сняли и правильно сделали. Во-первых, он изменял жене, это не по-комсомольски, а потом завел себе оффшор где-то в Белизе. И ещё называет себя коммунистом. Да и клубника у него дорогая и невкусная – 800 рублей, даже в «Азбуке вкуса» дешевле. Где это видано так народ обдирать? Стыдно за Грудинина и КПРФ. Вот читаю вчера форум немецкого «Шпигеля», а там простые немцы Грудинина полощут. Бог бы с ним с этим усатым, мы бы его в лагерь посадили, но тень ложится на весь марксизм.

– Программа, которую вы намерены реализовать в парламенте, называется «Десять сталинских ударов по экономике». Расскажите о её основных положениях и отличии от программ ваших конкурентов.

– Это единственная программа, в которой идёт речь об интересах народа. Нашей экономике нужны радикальные меры, поэтому мы берём за образец Иосифа Виссарионовича Сталина и его лучшие управленческие решения.

– Например, решение посадить Сергея Королёва в трудовой лагерь?

– Как показала практика, решение был оправданным. Результат есть.

– То есть вы собираетесь восстановить трудовые лагеря?

– Да, практика положительно зарекомендовала в советское время, бесплатный труд смог поднять советскую экономику за счет высокой производительности труда. К тому же вы поймите, в лагерях будут сидеть исключительно преступники, враги народа, если учёные, то исключительно плохие. Исключительно по приговору суда, народного суда.

– А ОБХСС будет?

– Будет. А как ещё бороться с коррупцией. Нетрудовых доходов быть не должно. Только так люди смогут выбраться из бедности.

– После вашего прихода к власти люди сохранят свою собственность?

– Никакой частной собственности не будет. Так у человека появляется буржуазная тяга к обогащению любой ценой.

– Как вы думаете, избиратель будет голосовать за такую программу?

– Конечно, что людей интересует? Ни у кого нет ярко выраженного желания жить богато, главное, чтобы все жили одинаково, даже если бедно. Наши меры помогут уравнять доходы большинства граждан. Это справедливо.

– Но вы же не станете отрицать, что верхушка партии жила лучше, чем большинство граждан СССР.

– Эта мера полностью оправдана. У руководителей государства не должно возникать соблазнов перед благами капитализма. Поэтому и уровень жизни нужно поддерживать соответствующий. В конце концов «Роллс-Ройс» для Леонида Ильича [Брежнева] недорого обошёлся советской казне.

– Что вы можете предложить в сфере молодёжной политики?

– Чтобы молодёжь не шлялась по улице и не употребляла алкоголь и наркотики, её нужно занять. «Коммунисты России» обещают бесплатные кружки марксизма-ленинизма в каждом районе.

– Думаете, есть большое количество желающих их посещать?

– Для этого мы запретим компьютерные игры и интернет.

– Но ваша же партия сама активно использует интернет для пропаганды.

– Для членов партии сделаем интернет доступным. Пусть будет мотивация. Кроме того, в вузы будем принимать только с партбилетом. А то сегодня неизвестно кого в этих университетах воспитывают – вернее известно – врагов и предателей Родины, которые идут против своей страны, своего правительства, своего избранного на демократических выборах президента.

– Подождите, но у вас партия тоже находится в оппозиции.

– Да, в оппозиции, но критиковать главу государства мы не позволим.

– Что ещё вы можете предложить молодёжи?

– Ещё мы планируем восстановить стройотряды. Студенты должны помогать в сельском хозяйстве и на строительстве крупных инфраструктурных объектов.

– Каких именно объектов?

– Тех, которые были гордостью СССР и которые мы сегодня, извините за слово, просрали. БАМ, Транссиб, Чернобыльская АЭС.

– ЧАЭС же закрыта и сегодня находится в другом государстве.

– Не беда, построим на территории Брянской области, например. В целом же предстоит восстановить миллионы предприятий. Вдумайтесь, сегодня в стране не осталось ни одной фабрики по производству галош.

– Какие ещё наиболее важные положения вашей предвыборной программы вы хотели бы озвучить?

– Очень важно восстановить правильную историческую память о СССР, а не такую, как сегодня. Мы обязательно вернём Сталина в мавзолей. Наши люди заслужили его видеть. Согласитесь, разве плохо прикоснуться к прекрасному?

– Волнует ли «Коммунистов России» проблема демографии?

– Эта проблема – одна из важнейших. Мы нанесем по ней два решительных удара: это возвращение статьи за мужеложство и налог на бездетность.

– Не можем не поинтересоваться вашим мнением по вопросу политической ситуации в мире.

– Вся эта нестабильность назревала сразу после распада СССР. Именно наша великая страна цементировала весь мир. А американцы просто неспособны взять на себя эту миссию – им чужды ценности бескорыстия, товарищества, социализма. Поэтому, когда «Коммунисты России» придут к власти, мы будем исправлять ошибки предшественников и возвращать своё влияние во всех странах. Зачем мы ушли из Африки? Что получили от этого ухода?

– Но ведь раньше выделяли Африке миллионы долларов.

– Значит, этой суммы было недостаточно. Мы выделим миллиарды на развитие Африки.

– Спасибо за содержательное интервью.

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