 

Тельца ждут проблемы на работе: для кого сентябрь будет особенно сложным

29.08.2021, 14:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сентябрь уже на подходе, но звезды сулят удачу не всем. К сожалению, для некоторых людей астрологи предрекают непростой месяц. Положение звезд на небе может стать причиной конфликтов и неприятностей на работе. Каким знакам не повезло больше всего? Расскажем о тех из них, кому предстоит сложный месяц.

Телец

В сентябре судьбу Тельцов определит Венера, которая явно не будет к ним благосклонна. Это плохо скажется на личной жизни. Внесет свою лепту и Уран, который усугубит ситуацию на работе. Выполнять привычные обязанности вам будет тяжелее обычного. Это может помешать продвижению по карьерной лестнице.

Тельцы всегда славились своей целеустремленность. Чтобы избежать негативных последствий, проявите терпение. Не загружайте себе работой, не забывайте устраивать себе короткие перерывы для отдыха. Нет ничего страшного, если вам кажется, что вы стоите на месте. Наступающий сентябрь нужно просто пережить.

Лев

Венера будет благоволить Львам, но вам не стоит расслабляться. Поначалу покажется, что работа и любовные дела даются вам слишком легко. Не ленитесь и держите ситуацию под контролем. Иначе вы рискуете упустить момент, когда все ваши планы будут разрушены.

Негатив в сентябре принесет с собой Уран – планета, с которой не ладят все огненные знаки, в том числе и Львы. Не теряйте голову после мимолетных успехов. Сразу за ними быстро последует падение, и вам нужно быть готовым к нему.

Скорпион

На самом деле для Скорпионов сентябрь по-своему может быть удачен. Венера в паре с Ураном будут благоволить вам в рабочих делах. Вам захочется проявить все свои навыки и таланты, но не спешите с головой окунаться в омут сложных задач.

Прилив энергии обманчив, если его не контролировать, он быстро обернется выгоранием и упадком сил. Поспешив, Скорпионы могут совершить немало серьезных ошибок. Поэтому грамотно распределяйте силы и старайтесь не перетруждать себя. А еще будьте осторожны, общаясь с коллегами. Отношения с ними в сентябре тоже могут быстро испортиться.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.10 / Мнение: Последний срок Лукашенко

09.04 / Эксперты рассказали, каких женщин мужчины быстро забывают

26.06 / Окрашивание волос в стиле nude – бьюти-тренд лета: что за оттенок и как сделать

30.04 / На Таймс-сквер в Нью-Йорке появился билборд с российской певицей Монеточкой

23.12 / Мнение: О пожилом дядечке, впавшем в советское детство

04.04 / Мнение: Достойное место

28.06 / Сбежавший из России банкир обнародовал фотографии дочерей Путина в юности

27.10 / Женщина погибла в ДТП через два часа после похорон убитого сына

06.05 / Мнение: Письмо: “Он решил стать коучем”

29.06 / Принц Гарри обратился к лауреатам премии имени принцессы Дианы и упомянул принца Уильяма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика