На рынке появился первый в мире неубиваемый смартфон с антибактериальным покрытием

Стартовали продажи новой модели смартфона Ulefone Armor 12 5G с уникальными качествами. Учитывая особую прочность аппарата, производитель называет его неубиваемым. Но это еще не все. Покрытие гаджета обладает антибактериальными качествами.

Обычно неубиваемые смартфоны не отличаются особо продвинутыми техническими характеристиками. Но здесь иной случай. Гаджет поддерживает связь пятого поколения и построен на платформе MediaTek Dimensity 700 5G.

Также в устройстве обеспечено 8 Гб оперативной и 128 Гб основной пямяти. Емкость аккумуляторной батареи составляет 5180 мАч. К ней прилагается два зарядный устройства. Беспроводное имеет мощность 15 Вт, а проводное – 18 Вт. Производитель утверждает, что антибактериальное покрытие уничтожает 99,9% микробов.