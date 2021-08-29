В компании Microsoft разрешат останавливать на старые компьютеры новую операционную систему

Как стало известно, новую операционную систему Windows 11 можно будет устанавливать даже на устаревшие компьютеры. Об этом официально сообщили в компании Microsoft.

Одиннадцатая версия ОС вышла на рынок недавно. И она еще требует серьезных доработок, отмечают эксперты. Однако отличие от «десятки» уже очевидны. Ранее политика Microsoft, в основном, сводилась к тому, что к каждой новой операционке должен был подходить наиболее современный ПК или другое устройство, обладающее нужными техническими параметрами.

С Windows 11 другая история. Установить на устаревшее «железо» его можно будет вручную, отмечают специалисты. Нужно только будет предварительно загрузить ISO-образ. Напомним, что стабильную версию Windows 11 разработчик обещал представить осенью.